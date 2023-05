Terracina, Baioni: "Questa squadra merita categorie più alte. Ce la faremo"

L'anno del Terracina Calcio è terminato. Archiviata la gara con il Colleferro, con l'ultimo punto messo in cassaforte, il presidente Eugenio Baioni ha parlato così ai microfoni del club:

"È stata una stagione lunga e faticosa. Abbiamo iniziato questo percorso e per la prima volta molti di noi si sono affacciati a questo mondo inconsapevoli di cosa ci fosse dietro. E ci siamo accorti che c'è un mondo bellissimo che può portare a dei risultati che vanno oltre quelli calcistici. Per l'ultima gara c'erano molti tifosi, è stato motivo di gioia per tutti perché si parte anche da queste cose cioè dal ritrovarsi e ritrovare quel senso di comunità. Ci ritroviamo a far festa grazie ad una squadra di calcio che abbiamo costruito dal nulla e che sarà il nostro pretesto per migliorare insieme a loro. Terracina non merita l'Eccellenza e mi sento di dire che il nostro obiettivo è sicuramente quello di una crescita a livello superiore. E ho la presunzione di dire che anche la Serie D sarà un punto di passaggio. Abbiamo creato un bel collettivo, abbiamo una perfetta armonia e lavoreremo sempre meglio giorno dopo giorno alla ricerca di quella perfezione che non avremo mai ma la dobbiamo ricercare sempre e comunque insieme ai ragazzi. Voglio che questa squadra vada molto molto molto in alto e ce la faremo".