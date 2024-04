Terracina-Formia a porte chiuse: e chi ha già comprato i biglietti?

Terracina-Città di Formia si giocherà a porte chiuse. Il club di casa ha annunciato che i tifosi che hanno già acquistato il biglietto, avranno due possibilità: o chiedere il rimborso o sfruttarlo per la successiva. Il comunicato:

"Il Terracina 1925 rende noto che, a seguito delle delibere del Giudice Sportivo, la gara Terracina-Formia, valida per la 31ª giornata di campionato ed in programma per domenica 14 aprile alle ore 15:00, si disputerà 𝐚 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐞 presso lo Stadio Domenico Purificato di Fondi.

Tutti i sostenitori già in possesso di un titolo di accesso per la gara Terracina-Formia potranno decidere se richiedere il rimborso oppure esercitare il diritto d'ingresso allo stadio per la gara interna con il Tor Sapienza in programma domenica 28 aprile.

Il Club invita i propri sostenitori a non presentarsi presso lo Stadio Purificato di Fondi, in quanto non sarà possibile in alcun modo accedere all'evento in oggetto".