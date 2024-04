Terracina, disilluse le aspettative della vigilia: vince la Lodigiani

Il Terracina non rispetta i buoni propositi della vigilia e dopo due settimane di stop, servite a Pernarella per recuperare gli infortunati e ritrovare la giusta condizione, perde contro la Lodigiani. Una sconfitta dura per i Tigrotti, che sognavano di vincere per rimanere ancorati alla vetta della classifica, occupata dall’UniPomezia. Zero punti, invece, nella gara della 30esima giornata di campionato, in attesa di conoscere il risultato dell'avversaria, prima in classifica.

Lodigiani-Terracina 2 - 0

Marcatori: 25' Picci, 32' Della Volpe