Terracina, Pernarella: "Coppa Italia? Pensavano che avremmo perso ma Carlini..."

Mauro Pernarella, intervistato ai canali ufficiali del Terracina, ripercorre il percorso in Coppa Italia con la vittoria del trofeo, unico nella storia del club:

"Fare la coppa, portare mille persone allo stadio, portare a casa un trofeo che negli altri anni abbiamo perso, è bellissimo. Erano tutti sicuri che avremmo perso la finale perché non ci è mai andata bene invece Carlini ha tirato fuori il massimo e ci ha portato a questa grande gioia e grande vittoria".

"Nella fase nazionale, in casa potevamo fare un altro risultato contro il Teramo ma abbiamo sbagliato più di qualche occasione. Andando lì, loro ci hanno messo in grossa difficoltà e sono passati in vantaggio meritatamente. Abbiamo sfruttando al massimo l'unica occasione avuta ma ci hanno annullato il gol, non si capisce perché. E poi loro hanno fatto il 2-0. Se avessimo fatto anche il 2-1 con Curiale, l'ultima mezz'ora avremmo potuto fare un'altra partita".