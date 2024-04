Terracina, focus sull'obiettivo: "Non vogliamo sbagliare più per non avere rimpianti"

Dopo due settimane di stop, il Terracina torna a giocare in campionato. La formazione pontina sfiderà domenica la Lodigiani, fuori casa. Il calciatore dei Tigrotti Alessandro Petruccelli ha presentato così il match, parlando del prosieguo della stagione: "Sarà una partita complicata, loro si giocheranno tanto. Noi non possiamo più sbagliare e ci faremo trovare pronti. Abbiamo recuperato in queste settimane senza partite. Questa settimana siamo stati tutti a disposizione e ci faremo trovare pronti. Questo è un campionato difficile, l'Unipomezia è stato al nostro passo: ora abbiamo due punti da recuperare, non vogliamo sbagliare più per non avere rimpianti. Al massimo ci andremo giocare i playoff al secondo posto".