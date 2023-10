Terracina, Campagna: "Importante non perdere per mantenere la vetta"

Alessio Campagna, portiere del Terracina, ha parlato così dopo il pareggio contro l'UniPomezia ai microfoni di My Soccer Player.

"Una partita complicata in casa loro. Giocano bene, gli esterni sono forti. Siamo passati in vantaggio ma verso la fine loro sono riusciti ad imbucare quella palla, non so se in fuorigioco. Era importante non perdere perché siamo due squadre al vertice".

"Noi siamo un grande gruppo quindi magari un singolo a partita riesce ad emergere ma è tutto grazie alla squadra che gioca bene. Ho fatto una parata importante ma sono contento di aver mantenuto il pareggio per la squadra".