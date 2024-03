Il Terracina paga il pari: Unipomezia sola in vetta, accorcia il Certosa

Il Terracina perde nuovamente la vetta della classifica. La formazione pontina, che nelle ultime gare aveva conquistato il primo posto insieme all’Unipomezia, non sfruttando a dovere la chance di sorpassare la squadra romana domenica scorsa, oggi ha strappato solo un punto al Certosa, complici le reti di Curiale e Carlini. Diversa invece la mattinata dell’Unipomezia, vincente in casa contro il Città di Formia. Torna dunque al primo posto in solitaria la squadra di Casciotti, a 57 punti: i Tigrotti seguono a 55. Il pericolo non finisce qui: ad appena un punto di distanza, a 54, c'è proprio il Certosa, che con il pareggio conquistato oggi impedisce al Terracina di allungare. Tutto in discussione, dunque, alla 26esima giornata di campionato.