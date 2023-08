Città di Formia, paura per il dg Domenico Russo: malore e ricovero in ospedale

Paura per Domenico Russo, direttore generale del Città di Formia, ricoverato in ospedale dopo un malore. Dopo alcuni esami, il dg è stato dimesso. Il messaggio del club:

"Il direttore generale Domenico Russo, nella serata di ieri, è stato colto da malore improvviso. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti, è stato dimesso in mattinata e le sue condizioni sono in costante miglioramento. A Mimmo va il nostro più grande in bocca al lupo e l'augurio di una prontissima ripresa".