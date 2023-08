Città di Formia, interrotto il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Filippo Di Marco

Nuovo dietrofront in casa Formia. Il club ha annunciato di aver interrotto il rapporto con Filippo Di Marco, il direttore sportivo del club, che aveva ricevuto una conferma dopo l'insediamento della nuova dirigenza. Il comunicato:

"La ASD Città di Formia Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Filippo Di Marco.

A seguito di questa decisione, raggiunta di comune accordo, la società intende ringraziare il diesse per il lavoro svolto in queste settimane, augurandogli le migliori fortune per il futuro".