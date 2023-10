Città di Formia, Perrella: "I ragazzi non hanno mai mollato e alla fine siamo stati premiati"

Gaetano Perrella, allenatore del Città di Formia, dopo la vittoria sul Ferentino per 2-1 parla così ai microfoni di My Soccer Player:

"Era una squadra molto insidiosa nonostante un punto in classifica. Queste sono squadre insidiose, pericolose. È stata una gara molto complicata, tirata fino alla fine. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché non hanno mai mollato e alla fine siamo stati premiati. Abbiamo fatto delle cose buone e altre meno buone. C'è da lavorare e migliorare ma dobbiamo essere contenti di questa vittoria. Questi punti ci danno energia per il futuro".

"Dobbiamo partire dal fatto che la squadra non ha mollato, che abbiamo fatto buone cose. Questa è una vittoria di tutti, dei presidenti che stanno facendo enormi sacrifici per portare avanti il Città di Formia. Stanno spendendo molte energie fisiche, mentali ed economiche anche se per loro è un grande piacere. È una vittoria anche per i tifosi".