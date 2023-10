Città di Formia, Gaetano Perrella è il nuovo allenatore: è il terzo in un mese

"Gaetano Perrella è il nuovo allenatore del Città di Formia Calcio. Società e tecnico hanno da subito iniziato a lavorare a stretto contatto, adoperandosi per l'arrivo di calciatori di qualità con l'obiettivo di rafforzare l'organico e rilanciare con forza e determinazione. Il mister guiderà l'allenamento mattutino in vista del match di domenica. Benvenuto in biancazzuro".