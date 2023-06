Vis Sezze, Compagnone: "Resto qui. Possiamo fare un campionato di vertice"

Vincenzo Compagnone ancora alla Vis Sezze. L'attaccante indosserà la maglia del club setino anche nella prossima stagione, come rivelato da Gazzetta Regionale. Il classe 1997 ha parlato così dopo la firma:

"Sono contento di rimanere, da subito ho trovato una grande società, un grande ambiente, un allenatore preparato ed è tutto molto bello. Per ripagare la fiducia che mi hanno dato, restare qui era il minimo che potevo fare. Ovviamente ho ascoltato chiunque mi ha chiamato ma al primo posto ho sempre messo la Vis. La stagione conclusa è stata positiva ma ci ha fatto capire che per competere con le squadre al vertice ci manca qualcosa. Spero e credo che la società si stia muovendo per cercare di colmare questo gap e noi giocatori cercheremo di dare il nostro meglio. Dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono nella seconda parte di campionato".