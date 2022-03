Coppa Italia Promozione, via agli ottavi: gli accoppiamenti

Dopo le sfide del terzo turno, via agli ottavi di Coppa Italia Promozione. Con un sorteggio, il Comitato Regionale Lazio ha stabilito gli accoppiamenti degli ottavi, che si terranno il 30 marzo prossimo. Un nuovo sorteggio per determinare la squadra che giocherà in casa verrà effettuato sabato 12 marzo 2022 nel corso dell' Assemblea Elettiva. Ecco tutte le sfide degli ottavi.

Sorianese - Sporting Montesacro

DuepigrecoRoma - Tolfa Calcio

BF Sport - Canale Monterano

Fonte Meravigliosa - Rocca Priora

Atletico Morena - Palocco

Grifone Roma - Viv. Grottaferrata

Monte San Biagio - Virtus Guarcino

Ceccano Calcio - F C Montenero