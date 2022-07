Aprilia, rinforzo in difesa: arriva Del Duca

Ancora un colpo in entrata per l'Aprilia, che ha annunciato l'arrivo del difensore Pietro Del Duca. Classe 1991, è stato tra i protagonisti della promozione del Tivoli in Serie D. Un rinforzo importante per la squadra pontina, viste le tante esperienze alle spalle del difensore. Il comunicato ufficiale: "L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con il difensore classe 1991 Pietro Del Duca che, dopo aver appena portato la Tivoli in D, giocherà con la formazione di Ruben Olivera nella stagione 2022/2023. Un rinforzo difensivo di assoluto spessore considerando che Del Duca dal 2010 al 2014 ha militato nel professionismo con le maglie di Alma Juventus Fano, San Marino, Frosinone ed Aprilia. Successivamente 8 stagioni consecutive di Serie D con Vallee D’Aoste, Serpentara, Grosseto, Campobasso, Vastese, Latina, Atletico Terme Fiuggi ed Unipomezia accumulando tanta esperienza da mettere a disposizione del gruppo. Dopo l’esperienza in C2 nel 2013/2014, Del Duca torna dunque ufficialmente ad Aprilia".