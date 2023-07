Gaeta a ritmo di tango: torna in biancorosso il bomber Nicolas Di Rito

Un colpo da novanta per il Gaeta, che ha ufficializzato pochi giorni fa il ritorno di Nicolas Di Rito, bomber argentino che ha già vestito la maglia biancorossa nel 2010/2011. Il comunicato:

"Mettiamo a segno un altro colpo da novanta, grazie anche alla telefonata decisiva di Gennaro Vitale, suo ex compagno di squadra. Fiuto del gol, qualità, quantità, esperienza, leadership e anche un po' di tradizione per l'attacco biancorosso. Tradizione perché il classe 1985 ha già giocato a Gaeta con la Polisportiva, nel campionato di Serie D del 2010/2011; ma soprattutto perché nella sua infinita carriera è riuscito per ben sette volte a centrare la promozione dall'Eccellenza all'Interregionale. Ovviamente i motivi che ci hanno spinto a riportarlo al Riciniello sono tanti altri, dato che il nuovo attaccante ha un senso del gol unico, avendone segnati quasi 300, nonché una personalità e fame di vittorie come pochi altri. E a Gaeta cercherà l'ottavo sigillo del suo palmares ineguagliabile. Se non lo avete capito, stiamo parlando del bomber argentino Nicolas Di Rito".