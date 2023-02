Insieme Formia, Durazzo: "Emozione unica, la società lo merita"

Giovanni Durazzo, autore del terzo gol dell'Insieme Formia contro la Luiss in finale di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Gazzetta Regionale al termine del match.

"Un'emozione unica, è un trofeo che mancava dal 2006 qui a Formia. Io sono tre anni che gioco in questa piazza, riuscire a portare un trofeo a questi ragazzi e al presidente Anelli è unico. L'abbiamo giocata come abbiamo fatto nelle ultime cinque-sei partite, ora festeggiamo".

"È stata un'esperienza unica, mi auguro di rifarla, se non meglio. Il gol? Non ci credevo neanche io, anche per come stavo giocando. È tutto merito dei miei compagni, del mister, del presidente, dei tifosi. Si meritano tutto questo e voglio loro un gran bene".