Eccellenza Lazio girone A: il programma della quarta giornata

Non si ferma l'Eccellenza nel Lazio. Anche questo weekend, nonostante le elezioni, scenderanno in campo le varie squadre per la quarta giornata. Il Centro Sportivo Primavera sarà impegnato contro il Fiano Romano mentre per la Vis Sezze sfida al Quarto Municipio. Tutte le gare:

Domenica 25 settembre

Anzio Civitavecchia ore 11

Aureliantica Aurelio Academy Ladispoli ore 11

Città di Cerveteri Campus Eur ore 11

Falaschelavinio Nettuno ore 11

Fiano Romano Centro Sportivo Primavera ore 11

Indomita Pomezia Boreale ore 11

Pol. Favl Cimini Astrea ore 11

Quarto Municipio Vis Sezze ore 11

W3 Maccarese UniPomezia ore 11