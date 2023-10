Eccellenza Lazio girone B, 8a giornata: derby tra CS Primavera e Formia

Settimo turno di campionato per l'Eccellenza che per il girone B, in questa domenics 15 ottobre, scende in campo dalle 11 con il derby tra CS Primavera e Città di Formia. Il Terracina, in trasferta, sfida l'UniPomezia al vertice mentre l'Atletico Pontinia va a Vicovaro. Vis Sezze in casa contro la Lodigiani mentre alle 11.15 il Gaeta ospita l'Anagni. Nel pomeriggio Monte San Biagio contro la Pro Calcio Tor Sapienza.

Domenica 14 ottobre

Ore 11

Centro Sportivo Primavera - Città di Formia

Colleferro Calcio - Nettuno

Ferentino - Roccasecca San Tommaso

UniPomezia - Terracina

Vicovaro - Atletico Pontinia

Vis Sezze - Lodigiani

Ore 11.15

Gaeta - Città di Anagni

Racing Ardea - Certosa

Ore 14.30

Monte San Biagio-Pro Calcio Tar Sapienza