Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 25esima giornata

In campo tra sabato 26 e domenica 27 marzo la 25esima giornata di Eccellenza Girone B. Nell'anticipo il Centro Sportivo Primavera perde contro il Tivoli capolista per 2 a 0. Un risultato che spaventa in ottica playout, ma complice il pareggio di domenica dello Sporting Ariccia (contro il Real Rocca di Papa) non complica troppo le cose. La squadra pontina resta infatti a 34 punti, a +1 dagli avversari e appena sopra la zona pericolosa. Finisce in parità anche il match tra Anzio e Luiss, per 3 a 3. Vince 2 a 0 l'Atletico Lodigiani sulla Vigor Perconti, così come il Cantalice batte 1 a 0 il Villalba. L'Indomita Pomezia passa 3 a 1 sul Casal Barriera, mentre il Falaschelavinio vince 2 a 0 sulla Pro Calcio Tor Sapienza. 3 punti per il Sant'Angelo Romano contro il Riano.

I RISULTATI DELLA 25ESIMA GIORNATA

SABATO 26 MARZO

Tivoli 1919 - Centro Sportivo Primavera 2-0

DOMENICA 27 MARZO

Anzio - Luiss 3-3

Atletico Lodigiani - Vigor Perconti 2-0

Cantalice - Villalba Ocres Moca 1-0

Indomita Pomezia - Casal Barriera 3-1

Pro Calcio Tor Sapienza - Falaschelavinio 0-2

Riano - Pol. S. Angelo Romano 0-1

Sporting Ariccia - Real Rocca di Papa La Rustica 2-2