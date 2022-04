Eccellenza Lazio girone B: i risultati della 29esima giornata

Finisce la 29esima giornata di Eccellenza girone C. Il Centro Sportivo Primavera batte in rimonta l'Indomita Pomezia, con 3 gol tutti nel secondo tempo, e porta a casa una vittoria che al momento può far dormire sonni tranquilli a mister Polverini: la squadra è infatti fuori dalla zona playout. In attesa dell'ultima sfida di campionato, dunque, i pontini festeggiano.

I RISULTATI DELLA 29ESIMA GIORNATA

Atletico Lodigiani - Tivoli 1919 1-0

Cantalice - Luiss 3-2

Falaschelavinio - Anzio 1-4

Indomita Pomezia - Centro Sportivo Primavera 1-3

Pol. S. Angelo Romano - Real Rocca di Papa La Rustica 3-2

Riano - Vigor Perconti 0-5

Sporting Ariccia - Pro Calcio Tor Sapienza 1-2

Villalba Ocres Moca - Casal Barriera 5-4