Eccellenza Lazio girone C: i risultati della 29esima giornata

Eccellenza Lazio Girone C

La Lupa Frascati vince il girone C d'Eccellenza Lazio. Dopo aver battuto 13 a 0 l'Atletico Lazio (con gara sospesa), la squadra di Pace festeggia la vittoria del campionato. È salvo invece il Terracina, nonostante la sconfitta sul campo di Arce per 1 a 0. Il Gaeta batte l'Anagni di misura mentre la Vis Sezze perde 3 a 0 contro il Colleferro. Bel poker per l'Itri sul Monte San Giovanni Campano mentre il Pontinia esce sconfitto 3 a 1 col Sora.

Domenica 24 aprile

Arce - Terracina 1-0

Atletico Lazio - Lupa Frascati 0-13

Città di Anagni - Gaeta 0-1

Colleferro - Vis Sezze 3-0

Ferentino - Morolo 7-3

Itri - Città di Monte San Giovanni Campano 4-0

Pol. Città di Paliano - Audace 1-0

Pontinia - Sora 1-3