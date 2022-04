Atletico Lazio-Lupa Frascati 0-13: i capitolini vincono il campionato!

Vittoria netta che vale un campionato per la Lupa Frascati sul campo dell'Atletico Lazio. Il club capitolino batte 13 a 0 la squadra pontina, retrocessa ormai da parecchi turni. Super Sebastiani, in gol per ben 5 volte. Tripletta invece per De Vita e Muzzi mentre a chiudere i giochi ci pensano Negro e Tordella. La gara viene sospesa intorno al 65' visto il risultato e i pochi giocatori a disposizione del club di Formia. La squadra di Pace festeggia così non solo una larga vittoria ma anche il titolo: vince infatti il girone C di Eccellenza!

ATLETICO LAZIO-LUPA FRASCATI 0-13

MARCATORI: 5’ pt, 15’ pt, 19’ pt, 31’ pt, 7' st Sebastiani, 7’ pt, 12’ pt, 18’ pt De Vita, 36’ pt, 12' st, 14' st N. Muzzi, 38’ pt Negro, 8' st Tordella,