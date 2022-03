Eccellenza Girone C: i risultati della 22esima giornata

Si è conclusa la 22esima giornata di Eccellenza, oggi in campo con il girone C. Gare emozionanti, tanti gol e ribaltamenti di fronte non sono mancati neppure in questo turno. Tra le pontine, da segnalare il derby tra Terracina e Gaeta, vinto 1 a 0 dai ragazzi di Di Rocco. 3 punti anche per la Vis Sezze, in rimonta contro il Morolo. Vince in trasferta il Pontinia, che batte così l'Arce. Dolorosa sconfitta, invece, per l'Atletico Lazio contro il Colleferro: la squadra di Formia perde per 10 a 0. Ko anche l'Itri contro l'Anagni: i ciociari passano per 2 a 0.

I RISULTATI DELLA 22ESIMA GIORNATA

ARCE – PONTINIA 0-1

AUDACE – SORA 0-3

CITTÀ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO – LUPA FRASCATI 0-2

COLLEFERRO – ATLETICO LAZIO 10-0

ITRI – CITTA’ DI ANAGNI 0-2

TERRACINA – GAETA 0-1

VIS SEZZE – MOROLO 3-1

FERENTINO – POL. CITTA’ DI PALIANO 2-1