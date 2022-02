Eccellenza Lazio Girone C: il programma della 19esima giornata

Appuntamento con la 19esima giornata di Eccellenza Lazio, girone C, in campo domenica 20 febbraio. L'Atletico Lazio ospiterà in casa il Paliano: gli uomini di Germano, ultimi e a zero punti, non hanno più molto da chiedere al campionato. Il Pontinia che invece cerca la salvezza, sfiderà l'Anagni in trasferta. Dopo il derby, il Gaeta torna a giocare in casa contro il Colleferro, mentre l'Itri - reduce da due successi - scende in campo contro la Lupa Frascati. Chiude il turno delle 11 la sfida tra Terracina e Ferentino. Nel pomeriggio, Vis Sezze in casa del Sora.

IL PROGRAMMA DELLA 19ESIMA GIORNATA

Atletico Lazio - Pol. Città di Paliano ore 11

Audace - Città di Monte San Giovanni Campano ore 11

Città di Anagni - Pontinia ore 11

Gaeta - Colleferro ore 11

Lupa Frascati - Itri ore 11

Morolo - Arce ore 11

Terracina - Ferentino ore 11

Sora - Vis Sezze ore 15