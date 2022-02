Itri, mister Ardone festeggia il derby: "La maglia va onorata sempre"

Domenica di festa in casa Itri. Nella 18esima giornata, i ragazzi di Marco Ardone hanno battuto il Gaeta in campionato. Vittoria importantissima per il morale, per l'attaccamento al territorio e alla maglia - si trattava infatti di un derby - e per la classifica: ora la salvezza diretta non è più un'utopia. Proprio il tecnico, dopo la gara, ha voluto mandare un messaggio alla squadra e ai tifosi, che come sempre hanno seguito con calore e attaccamento l'Itri: "Sentire quello che sentono i nostri tifosi, lavorare sempre per renderli orgogliosi dei nostri ragazzi, provare a regalare gioia, perché il calcio non è solo un gioco. La maglia va onorata sempre e comunque. Fiero dei nostri ragazzi e dei nostri tifosi".