Promozione Lazio Girone E: i risultati della 16esima giornata

Si è disputata oggi la 16esima giornata del campionato di Promozione Lazio, girone E. Il Montenero ha battuto 3 a 2 l'Isola Lirinia, mentre il derby tra Hermada e Monte San Biagio è andato agli ospiti, ancora in testa alla classifica. Vittoria anche per il nuovo Cos Latina sul Guarcino per 3 a 1 mentre ha perso l'Atletico Pontinia contro il Lenola per 2 a 1. Il Roccasecca batte invece l'Alatri in casa. Pareggio per 1 a 1 tra Anitrella e Latina Borghi Riuniti mentre il Ceccano ha vinto il casa della Virtus Faiti per 2 a 0.

FC Montenero - Isola Lirinia 3-2

Hermada - M.S. Biagio 1-3

Tecchiena - Real Cassino 1-0

Virtus Guarcino - Cos Latina 1-3

Città di Lenola - Atletico Pontinia 2-1

Roccasecca - Alatri 2-0

Anitrella - Latina Borghi Riuniti 1-1

Virtus Faiti - Ceccano 0-2