Gaeta-Pontinia 5-0: quarto posto blindato!

Nell'ultima giornata di campionato, per il Gaeta già salvo, impegno contro il Pontinia, che invece ha dovuto subire la retrocessione nonostante rispetto alle altre due ultime in classifica - Morolo e Atletico Lazio - abbia mostrato altri valori in campo. Nella 30esima giornata di campionato, i padroni di casa vincono 5 a 0 il derby, battendo gli avversari con gol di Arduini, Leccese e tripletta di Nohman. Un risultato netto che permette agli uomini di Parasmo di festeggiare il quarto posto: blindata, infatti, la posizione in classifica grazie alla vittoria odierna. Un campionato che si chiude dunque con un sorriso.

GAETA-PONTINIA 5-0

MARCATORI: Arduini, Leccese, Nohman, Nohman, Nohman