Gaeta-Terracina, derby in parità: finisce 2 a 2

Un punto a testa per Gaeta e Terracina nel derby della 27esima giornata di campionato. Ad aprire le marcature è la formazione di Pernarella, che passa in vantaggio al 21' con Valerio. Risponde Zonfrilli al 33' su azione travolgente di Bellante. Il primo tempo si chiude proprio in parità. Alla ripresa sono proprio gli 11 di Bellamio a portarsi avanti, recuperando lo svantaggio iniziale con Carnevale, ma il Terracina non ci sta e al 75' la pareggia con Di Ronza. Al 90' più recupero il tabellino recita proprio 2 a 2: un punto che porta le tigri a 38 in classifica e il Gaeta a 42, fermo al quarto posto.

Gaeta-Terracina 2-2

Marcatori: 21' Valerio (T), 33' Zonfrilli (G), 61' Carnevale (G), 75' Di Ronza