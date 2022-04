Insieme Formia-Atletico Uri 1-0: che vittoria con Camilli!

Prosegue il buon momento dell'Insieme Formia, che nel recupero della 26esima giornata di campionato, disputato oggi, batte l'Atletico Uri. 3 punti particolarmente pesanti per la squadra di Luca Starita, che aveva come obbligo quello di portare a casa la vittoria per continuare a sperare nella salvezza. Compito portato a termine nel migliore dei modi dal club pontino: in gol Camilli, al 28'. L'attaccante riceve palla dalla destra, da posizione defilata dentro l'area mette giù la palla, supera un avversario e calcia di destro: conclusione precisa che si insacca alle spalle del portiere. Una rete che vale appunto i 3 punti e un grande sospiro di sollievo per Starita, che sale ora a 26 punti in 29 gare e si lascia alle spalle la zona rossa della classifica.