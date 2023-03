Insieme Formia bella e sfortunata: il Campobasso vince l'andata dei quarti

Il Campobasso batte l'Insieme Formia nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, nella fase Nazionale. I padroni di casa giocano un buon match di fronte ai rossoblù, partendo forti fin da subito con alcune conclusioni che però non finiscono in rete. Al 23' gli ospiti sono però bravi a sfruttare il minimo errore difensivo dei pontini: Tizzani prende palla e in diagonale batte Scognamiglio. La rete cambia l'inerzia della gara, con il Campobasso che si fa vedere ancora avanti con Ripa. A inizio ripresa il Formia prova a pareggiarla: al 4' Durazzo tenta la conclusione da fuori ma Di Rienzo interviene. Ci prova poi anche Buglia di testa ma finisce alto sulla traversa. Il Campobasso raddoppia al 54' con Ripa, che nei pressi dell'area piccola non sbaglia. Tre minuti dopo, Durazzo la mette all'angolino, accorciando le distanze. Sempre lo stesso attaccante ci riprova al 67' ma la palla finisce fuori. Il Campobasso non molla e sfiora il tris dopo due minuti con Lombari, poi Ripa manda alto. Nel finale i padroni di casa tentano il tutto per tutto: prima ci prova Martino, poi arrivano tre corner, ma non il gol. Si deciderà tutto al ritorno.