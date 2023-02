Insieme Formia, Scognamiglio: "Sui rigori ho dato tutto me stesso"

Aniello Scognamiglio, giovane portiere dell'Insieme Formia, protagonista della vittoria contro il Budoni con le sue parate nella lotteria dei rigori, ha parlato ai microfoni di My Soccer Player al termine della sfida di Coppa Italia: "È stata una partita importante perché abbiamo lottato fino alla fine. Quell'1 a 0 a Budoni non ci voleva proprio quindi abbiamo giocato bene. Sui rigori c'ho messo tutto me stesso, i ragazzi hanno tirato bene. Pensiamo già alla prossima partita. Sui rigori do sempre fastidio, ho messo tutto me stesso. Sono contentissimo per i tifosi. È un ambiente particolare quindi i tifosi vanno ringraziati per bene. Dobbiamo arrivare più lontano possibile, è da agosto che siamo facendo bene".