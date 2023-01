Coppa Italia Eccellenza, decisi luogo e orario della finale tra Insieme Formia e Luiss

La Lega Nazionale Dilettanti Lazio ha stabilito orario e luogo della finale di Coppa Italia Eccellenza, in programma il prossimo 1 febbraio. Il match tra Luiss e Insieme Formia si disputerà al Comunale di Artena alle ore 14:30. Come annunciato dalla LND "La scelta è stata comunicata alle due società in una riunione in presenza che si è tenuta a Roma, negli uffici del Comitato Regionale Lazio di via Tiburtina".