Lutto in casa Insieme Formia: addio al dottor Alfredo Purificato

Lutto in casa Insieme Formia: è scomparso Alfredo Purificato, medico molto conosciuto in città e collaboratore del club. La società si è stretta accanto alla famiglia del professionista, morto a soli 58 anni a causa di un malore.

"L'Insieme Formia si stringe al dolore della famiglia Purificato ed esprime le più sentite condoglianze per la sconvolgente e prematura scomparsa dell dott. Alfredo Purificato. Figlio d'arte, medico attento e scrupoloso, fondamentale punto di riferimento per tantissimi assistiti. Marito e padre dolcissimo. Medico sociale e grande tifoso del Formia, sportivo generoso e gentile, come il suo nobile animo. Amico Vero. La città di Formia perde un professionista e uomo eccezionale. Ciao Alfredo, ci mancherai".