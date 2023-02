L'Insieme Formia alza la voce: "A Ferentino l'ennesimo torto arbitrale" VIDEO

L'Insieme Formia crea, a tratti fatica a concretizzare, colpisce due pali - uno per tempo - ma esce senza punti dal Comunale di Ferentino. Contro la squadra di Pecoraro, la formazione di Gioia tiene in mano le redini del gioco per larghi tratti di gara ma a cinque minuti dalla fine subisce una scellerata decisione arbitrale: un rigore concesso ai padroni di casa per un presunto fallo che, rivedendo le immagini, non sembra esserci. Il club non ci sta e protesta con un comunicato ufficiale:

"A Ferentino, contro di noi, l’ennesimo torto arbitrale. Il rigore concesso ai padroni di casa si aggiunge alle innumerevoli chiamate scellerate che stanno penalizzando una stagione di per sé complicata.

Complimenti ai nostri avversari che hanno vinto una partita combattuta, ma sul risultato finale pesa la chiamata dell’arbitro che, mostrando invidiabili ‘doti arcane’, trasforma magicamente un ottimo intervento difensivo in un calcio di rigore ai nostri danni.

Le immagini sono inequivocabili, un episodio davvero difficile da sopportare, che si tramuta - in questo caso legittimamente - in grande rabbia e amarezza.

Non possiamo e non vogliamo più restare in silenzio: meritiamo e pretendiamo rispetto".