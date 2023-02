Insieme Formia condannato da un rigore dubbio: passa il Ferentino

L'Insieme Formia sbatte contro la difesa del Ferentino, non trova il gol e nel finale subisce la beffa di un rigore particolarmente dubbio, che decide il match. La squadra di Gioia, impegnata sul campo dei ciociari nella 23esima giornata di Eccellenza, comincia bene e colpisce un palo dopo pochissimi minuti con Gaita. La formazione di casa reagisce e prova a farsi vedere in avanti senza mai rendersi però particolarmente pericolosa. Quando il Formia alza il ritmo, la squadra di Pecoraro si chiude bene, concedendo pochi spazi per trovare il guizzo vincente. Un primo tempo particolarmente duro, con tanti falli e un pressing alto asfissiante dei padroni di casa, finisce 0 a 0. Alla ripresa Gioia mette dentro Ragosta e Viscovich ma l'inerzia della gara non cambia, con il Ferentino bravo a chiudere i varchi in difesa e un attacco formiano non particolarmente ispirato, nonostante alcune buone chance e un secondo palo colpito. Neppure il cambio di Gabionetta, entrato in campo al posto di Djalo, riesce a sbloccare la gara. A cinque minuti dalla fine, l'arbitro concede un calcio di rigore dubbio per il Ferentino, tra le proteste generali degli ospiti: sul dischetto va Del Signore, che spiazza Scognamiglio. Dopo cinque minuti di recupero, la gara termina 1 a 0 per i padroni di casa.