Itri, due giocatori in osservazione al Monza

Grande soddisfazione in casa Itri. Due giocatori del club pontino, Alessio Saccoccio e Matteo Frigerio, saranno qualche giorno in osservazione presso il Monza, squadra di Serie B. Il comunicato del club, che annuncia la prova dei classe 2007 e 2009:

"Dall'uovo di Pasqua itrano è uscita una splendida notizia. Quella che rende l'ambiente biancazzurro fiero e cosciente del fatto che la strada intrapresa sia quella giusta. In questi due giorni, Alessio Saccoccio (2007) e Matteo Frigerio (2009) saranno in osservazione presso la società AC Monza, per vivere una di quelle esperienze indimenticabili".