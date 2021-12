Itri-Terracina 1-1: De Iorio trova il pari al 93'

Tra Itri e Terracina finisce in parità. Il derby andato in scena al Comunale regala emozioni fin dalle prime battute, quando i padroni di casa colpiscono un palo con Schiavullo, arrivano vicinissimi al vantaggio con Berisha (con salvataggio dell'ex Mastroianni) e sbagliano qualche chance di troppo. Al 47' del primo tempo l'arbitro concede poi un calcio di rigore agli ospiti: sul dischetto si presenta Vanini, che non sbaglia. Alla ripresa del secondo tempo la squadra di Ardone cerca il pareggio: Valencia conquista un rigore, ma Maltempi è bravissimo ad intercettare il tiro di Berisha. Il Terracina tenta di trovare il raddoppio con l'assalto finale, ma all'ultimo minuto arriva l'inatteso pareggio. Fustolo serve De Iorio, che di potenza scarica la palla in rete al 93', facendo esplodere il Comunale.

ITRI - TERRACINA 1-1

MARCATORI: Vanini rig. 47' pt (T), De Iorio 48' st (I)

ARBITRO: Frazza

ASSISTENTI: Ceci, Bianchini