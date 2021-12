Pontinia, ufficiale l'arrivo di Razzini: il comunicato

Il Pontinia Calcio si rinforza anche in difesa. Come annunciato tramite i social, arriva in amaranto Razzini Emanuele, esperto difensore proveniente dall'Ostuni. Nella sua carriera, il giocatore ha collezionato numerose presenze in Eccellenza ma anche in Serie D. Il suo non è l'unico colpo messo a segno dalla società: in attacco, infatti, è stato annunciato Mario Mariniello. Il comunicato del club:

"Razzini Emanuele è un nuovo calciatore del Pontinia. Romano di nascita, vanta numerose presenze nei campionati di Eccellenza e Serie D. Arriva dalla società Ostuni 1945 ma ha giocato in molte società di Roma tra cui Cerveteri, Frascati, Monterotondo ecc. Un benvenuto a Pontinia da parte di tutta la società".