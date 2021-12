Insieme Formia, Luca Starita si è dimesso: le parole del tecnico

Dopo la cocente sconfitta contro la Torres, Luca Starita ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico dell'Insieme Formia. L'allenatore lo ha annunciato con una lunga lettera pubblicata sui social dal club stesso, che ha promesso un comunicato ufficiale nelle ore a seguire. Le parole del mister:

"Non sono uno di grandi parole sui social, ma in questo momento mi è doveroso fare delle comunicazioni in merito alla mia figura professionale come allenatore.

Comunico di aver consegnato le mie dimissioni come tecnico dell'Insieme Formia. Ci ho provato con tutto me stesso, ci ho messo cuore ma soprattutto la faccia. Una missione impossibile per chiunque viste le circostanze ma anche un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire! Un amore mai sbocciato con la tifoseria, un mercato di riparazione non del tutto soddisfacente per vari motivi, una squadra che probabilmente non ha avvertito il cambiamento della guida tecnica in quanto già membro dello staff precedente da 3 anni. 3 anni che ormai raccontano il passato ma ora per me e questa società è giunta l'ora di guardare al futuro, futuro che spero sia radioso per entrambe e chissà che non si possano rincrociare le strade in situazioni diverse da quelle create oggi! Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni".