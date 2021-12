Eccellenza Lazio Girone B: il programma della 15esima giornata

L'Eccellenza Lazio Girone B si appresta a vivere l'ultima giornata del 2021, la 15esima, in programma giovedì 23 dicembre. Tra le altre, scenderà in campo anche il Centro Sportivo Primavera, unica squadra pontina del girone B. Il club, nell'ultima sfida di campionato valida per la 14esima giornata ha battuto l'Indomita Pomezia con i gol di Montella, Di Dionisio, Sterpone e Carlino. 3 punti fondametali in ottica salvezza, che hanno permesso ai pontini di salire a 11 punti in classifica, lasciandosi alle spalle Casal Barriera e Riano Calcio.

IL PROGRAMMA DELLA 15ESIMA GIORNATA

Atletico Lodigiani - Anzio ore 14.30

Falaschelavinio - Casal Barriera ore 14.30

Indomita Pomezia - Pro Calcio Tor Sapienza ore 14.30

Riano - Luiss ore 14.30

Villalba Ocres Moca - Real Rocca di Papa La Rustica ore 14.30

Cantalice - Centro Sportivo Primavera ore 17:30

Pol. S. Angelo Romano - Vigor Perconti RINVIATA