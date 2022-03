Lanusei-Aprilia 1-2: Milani per i 3 punti!

Vince ancora l'Aprilia. Prosegue il buon momento della squadra pontina, che nelle ultime tre gare giocate ha portato a casa 9 punti. Dopo la vittoria contro il Sassari e quella contro il Carbonia nel recupero della 16esima giornata, la squadra di Galluzzo batte anche il Lanusei nell'anticipo di campionato del 24esimo turno. Dopo il gol al 4' del solito Njambe, a siglare il pari ci pensa Masia, dopo 10 minuti, su rigore. Varie occasioni da entrambe le parti, per una gara che resta sostanzialmente in equilibrio fino all'82', quando Milani inventa la rete del vantaggio. Finisce così il match: terza vittoria consecutiva per Galluzzo, che torna a farsi sentire in campionato.

LANUSEI-APRILIA 1-2

MARCATORI: 4’ Njambe (A), 14’ Masia rig (L), 82' Milani (A)