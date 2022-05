Latina Borghi Riuniti, sogno playoff ma il calendario non è benevolo

Difficile ma non ancora impossibile. Il Latina Borghi Riuniti in questo finale di campionato sogna il raggiungimento della zona playoff, che al momento dista 3 punti. Se il club pontino è infatti a 41, il Tecchiena è avanti a 44 ma con una gara in meno. Servirà dunque dare il massimo in questo finale di stagione per provare a raggiungere quello che sarebbe un traguardo importantissimo: il calendario, infatti, non è affatto benevolo in queste ultime gare. Se nella prossima giornata ci sarà l'impegno abbordabile contro l'Isola Lirinia, ci saranno poi tre vere e proprie sfide di fuoco contro Ceccano, Nuovo COS Latina e Monte San Biagio. Ultimo turno contro il Real Cassino Colosseo.