Lenola al lavoro per la prossima stagione: "Conferme in rosa e nuovi ingressi"

Il Lenola è a lavoro per la prossima stagione. Tra pochi giorni, il club annuncerà nuovi ingressi in società e ufficializzerà le permanenze in rosa. Il comunicato della società pontina:

"Sempre operativi, verso i nostri obiettivi.

La maggior parte dei nostri ragazzi ha confermato la permanenza nella nostra società, senza esitare e questo ci rende orgogliosi.

La società in questi giorni ha ufficializzato una forte ed importante collaborazione grazie a nuovi ingressi nello Staff dirigenziale che affiancheranno Mister Lauretti e Mister La Rocca nella gestione dell'organico per il prossimo campionato.

Saranno a disposizione alcuni nuovi giocatori in tutti i reparti che, insieme ai nostri storici ragazzi, ci aiuteranno a migliorare".