Matteo Mollo all'Itri: "Le motivazioni sono tante"

Un innesto importante per l'Itri, che ha annunciato qualche giorno fa l'arrivo di Matteo Mollo dalla Vis Sezze. Esterno d'attacco o trequartista, il giovane classe 2002 aumenterà la qualità del reparto avanzato a disposizione di Ardone. Il comunicato: "Il giovane attaccante Matteo Mollo si veste di biancazzurro. Ex Vis Sezze, il classe 2002 è cresciuto con le maglie di Racing Roma (Under 16 Nazionali) e San Michele e Donato (Under 17 Élite), per poi arrivare nel campionato di Eccellenza, giocandovi con Nettuno e Pontinia, prima dell’esperienza dello scorso campionato. Calciatore duttile e capace di ricoprire più ruoli, potendo essere impiegato anche come trequartista ed esterno d'attacco. Si tratta del secondo “millennial” ufficializzato nel reparto avanzato, dopo Malandruccolo".

Le parole di Matteo Mollo

Il giovane Matteo Mollo ha parlato così dopo l'annuncio: “Le motivazioni per venire ad Itri sono state tante. È una bella piazza, qui si sta bene e credo che potrò esprimermi al meglio. Prima di prendere questa scelta sono stato vicino a fare la Serie D, poi per motivi vari non si è concluso più niente. Voglio fare il salto di categoria e credo che Itri sia la miglior decisione che potessi prendere per riuscirci, non vedo l’ora di iniziare”.