Milan femminile verso la Supercoppa Italiana a Latina

Il calcio femminile sbarca a Latina. Il capoluogo pontino ospiterà una delle due semifinali di Supercoppa Italiana, quella tra Roma e Milan, che andrà in scena il 5 gennaio alle ore 14.30. L'altra sfida, quella tra Juve e Sassuolo, si disputerà invece lo stesso giorno alle 17.30. Anche la finale si giocherà al Benito Stirpe, impianto ciociaro.

Il Milan femminile non sta vivendo un momento semplicissimo. La classifica in Serie A lo vede quinto, appaiato a 22 punti all'Inter: per le rossonere 7 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, di cui due arrivate nelle ultime due giornate di campionato, contro Inter e Juventus. La squadra di Ganz si sta muovendo in questi giorni moltissimo sul mercato: ha salutato Bouquete e presto potrebbe andar via anche il bomber Valentina Giacinti, che ha fatto le fortune del club in questi anni. Dalla Fiorentina è arrivata Martina Piemonte e dall'Atletico Madrid un altro super colpo in entrata: Alia Guagni, terzino azzurro.

«Le sfide con la Roma hanno sempre fatto vedere il bel calcio, sono stati incontri di alto livello, pieni di emozioni. Siamo ansiosi di scendere in campo per dimostrare il valore del gruppo e delle mie guerriere. Sono certo che daranno il massimo e anche di più perché in palio c’è qualcosa di molto importante» ha dichiarato il tecnico Ganz ai microfoni della Figc.