Serie D, LND pronta al rinvio delle gare? La situazione

La situazione Covid impatta anche sul calcio. Al momento nel Lazio non sono stati disposti stop e pause dei campionati dall'Eccellenza in giù, ma per quanto riguarda la Serie D potrebbero arrivare presto delle novità. Attualmente sono stati rinviati quasi tutti i recuperi previsti per il 5 gennaio, tra cui anche Carbonia-Aprile. Inoltre, la Lega Nazionale Dilettanti starebbe valutando anche uno spostamento delle sfide del 9 gennaio prossimo, ultima giornata d'andata. Probabile, dunque, il rinvio in toto della prossima giornata o forse addirittura delle prossime due, in attesa che la situazione legata ai contagi da Covid-19 migliori.