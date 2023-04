Monte San Biagio, è salvezza matematica: "Come un campionato vinto!"

La 32esima giornata porta una sconfitta al Monte San Biagio, che però non impedisce ai ragazzi di Del Prete di festeggiare la salvezza, ora matematica. Il ds Giulio Rizzo, sui social, ha commentato così il traguardo raggiunto:

"Oggi sconfitta indolore con la Vigor Perconti. Una sconfitta che non complica la salvezza. La matematica dice che da oggi il Monte San Biagio è salvo. Dopo la straordinaria vittoria del campionato dello scorso anno che ci ha portati in Eccellenza abbiamo raggiunto la salvezza. Un'altra stagione straordinaria per noi, è come un campionato vinto. Ringraziamo i ragazzi, il mister, lo staff, i dirigenti e tutti gli addetti ai lavori. Un ringraziamento enorme ai nostri grandi tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno caloroso a ogni partita".