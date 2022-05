Monte San Biagio, col Latina Borghi Riuniti per il titolo

Un punto per il sogno. Il Monte San Biagio è ad un passo dalla vittoria del campionato. Dopo la vittoria nell'ultimo turno contro il Real Cassino Colosseo, la squadra di Del Prete si gode la vetta e aspetta il momento in cui la matematica garantirà la vittoria del girone E di Promozione. Il successo potrebbe arrivare proprio oggi contro il Latina Borghi Riuniti, nella 29esima giornata. Appuntamento alle 16.30 per la storia.