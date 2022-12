Nuovo COS Latina, Ciccarelli: "Fondamentale vincere. I gol..."

Il Nuovo Cos Latina è tornato a vincere nell'ultima sfida dell'anno, contro il Ceccano. Un 3-2 che porta anche la firma di Mauro Ciccarelli, che ai microfoni del club ha fatto il punto sul difficile momento che il club ha vissuto:

“Dopo 5 sconfitte era fondamentale tornare quantomeno a fare punti. Sapevamo di incontrare una squadra forte ed esperta con cui abbiamo battagliato due anni consecutivi per vincere il campionato e che veniva con tutti i favori del pronostico, ma siamo stati bravi nel compattarci durante la settimana parlandoci e allenandoci al meglio per poter tornare alla vittoria”.

“Siamo una squadra giovane ma con un grande spirito di appartenenza trasmesso soprattutto dal mister Cencia ed proprio uno di questi dettagli che ha fatto la differenza e la corsa e l'abbraccio di tutta la panchina dopo il mio gol contro il Ceccano è l'immagine piu bella e che aggiungerò all'album della mia carriera, perché purtroppo devo fare i conti con l'età e non so cosa mi aspetterà nel prossimo futuro. Ogni istante, ogni emozione e ogni gol ora hanno un sapore speciale. Dedica? Alla mia compagna che a brevissimo mi renderà padre di una bambina, Matilde. Il gol ha un valore ancor più importante perché legato a questo momento speciale”.

“I nuovi arrivati hanno sicuramente dato un qualcosa in più anche a livello mentale. Ripeto, siamo un gruppo giovane e qualche vecchietto in più serve per far crescere e tirare fuori il meglio dai meno esperti. Nonostante tutto, il nostro obiettivo resta la salvezza diretta, per noi quest'anno, dopo due campionati di vertice, sarà la vittoria più bella. Una cosa è certa: dopo un momento di sbandamento dovuto a tanti fattori esterni ora per tutti sarà dura contro di noi”.