Promozione Lazio, 12esima giornata: il COS torna a vincere! Bene l'Atletico Pontinia

Turno anticipato per la Promozione nel Lazio, in campo il 23 dicembre. Nella 12esima giornata, il Latina Borghi Riuniti ha pareggiato per 1 a 1 contro il Parioli Calcio nel girone C. Nello stesso gruppo, sconfitta per il Pontinia contro il Pescatori Ostia. Nel gruppo D, pari tra Pro Cori e Vis Subiaco per 0 a 0. Nel girone A, il Lenola è uscito sconfitto contro il Real Cassino per 2 a 1. Goleada dell'Atletico Pontinia per 6 a 1 sul Morolo, mentre torna a vincere il Nuovo COS Latina dopo un mese senza vittorie: è 3 a 2 sul Ceccano! 3 punti anche per il Roccasecca, vittorioso per 2 a 0 sul Monte San Giovanni Campano. Infine il Montenero ha battuto il Torrice di misura.

Parioli Calcio - Latina Borghi Riuniti 1-1

Pontinia - Pescatori Ostia 0-1

Pro Cori Calcio - Vis Subiaco 0-0

Lenola - Real Cassino 1-2

Morolo Calcio - Atletico Pontinia 1-6

Nuovo COS Latina - Ceccano 3-2

Roccasecca S. Tommaso - Città Monte San Giovanni Campano 2-0

Torrice Calcio - Montenero 0-1